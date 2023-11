Manu Leroy (CEO Belgische voetbalbond): 'Meer pret aan DBI-fondsen dan aan mijn aandelenkerkhof'

Spreiden. Het zou een strategie op het sportveld kunnen zijn en het is alleszins het beleggerscredo van ex-olympiër en CEO van de Belgische voetbalbond Manu Leroy in 'De Beursvoyeurs'. 'Aan mij is geen groot belegger verloren gegaan.'

'Beleggen in een voetbalclub? Geen goed idee'

Een speling van het lot bracht de jonge Manu Leroy naar het hockeyveld. In 2012 bereikte hij zijn sportieve hoogtepunt: de Olympische Spelen in Londen. Na een carrière bij Telenet, als chef sport bij Play Sports, stapte hij over naar de Belgische voetbalbond, eerst als directeur marketing en communicatie, nu als CEO. Toch zou een voetbalclub niet het eerste zijn waarin hij belegt: 'Voetbal is volatiel, je kan het ene seizoen kampioen zijn, maar twee maanden later sta je ergens tiende, is je trainer opgestapt... Als je een kortetermijnbelegger bent die van spanning houdt, kan het een interessante belegging zijn', zegt Leroy.

Op een plezante manier leren beleggen, zonder risico? Dat kan met de Beursrally, de onovertroffen beleggerswedstrijd van De Tijd. U investeert 50.000 virtuele euro’s en maakt kans op 10.000 echte. 100% fun, 0% risico! Inschrijven kan hier: www.beursrally.be.

Deelnemen is belangrijker dan winnen

De olympische gedachte schemert door in de portefeuille van Leroy. Het meeste plezier haalt hij via zijn vennootschap uit DBI-fondsen. Gesigneerde spelerstruitjes kunnen ook lucratief zijn. 'Voor Play Sports ging ik op trip naar Sportel, een conventie in Monaco, en op een gala werden gedragen spelerstruitjes geveild. Geheel onverwacht was mijn bod op een truitje van Zinedine Zidane het hoogste. Waarschijnlijk is dat mijn beste belegging tot nu toe', lacht Leroy.

Verder sloeg Leroy weleens een bal mis op beleggersvlak en was ook het Arco-debacle een wake-upcall: 'Een warme oproep aan voormalig minister Kris Peeters: we willen ons geld terug', lacht hij.

Ontdek meer in de nieuwste aflevering van 'De Beursvoyeurs' met Ellen Vermorgen (De Tijd), Frank De Mol (De Belegger) en Tomas De Soete (host).