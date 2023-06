Financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck schuift mee aan tafel bij De Beursvoyeurs deze week. 'Biotech is nul of één, de sector heeft me veel geleerd.'

Van Droogenbroeck is een belegger in individuele aandelen. Hij handelde lang erg snel, bekent hij in de podcast 'De Beursvoyeurs'. 'De speculatietaks heeft me gered, ik leerde daardoor minder impulsief te zijn.' Dat impulsieve beleggersgedrag hinderde hem ook in de biotechsector. 'Biotech is erg binair, het is ofwel nul of een, helaas meer het eerste dan het tweede. Dat is een verdeling die er bij mij niet meer in zit.'

Verder hebben onze voyeurs het over de spannende biedingen op Exmar en Telenet, 'Succession' in het imperium van de topbelegger George Soros en de dunne lijn tussen politiek en economie als het over onze spaarrekeningen gaat.

Luisteraar Koen stelt dan weer een welgemikte vraag over passief beleggen.

Hoop doet leven

Als begrafenisondernemer in bijberoep droomt Van Droogenbroeck over een aandeel van een beursgenoteerde begrafenisonderneming. In het Verenigd Koninkrijk noteert er met Dignity zo een.

Bovenal blijft beleggen volgens Van Droogenbroeck grotendeels geluk hebben.

Om het in de woorden van een van zijn muzikale helden Will Tura te zeggen: 'Hoop doet leven'.

Ontdek meer in de nieuwste aflevering van 'De Beursvoyeurs' met Ellen Vermorgen (De Tijd), Serge Mampaey (De Tijd) en Tomas De Soete (host).