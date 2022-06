Michael Van Peel: 'Nu is het moment om schulden te maken'

De Antwerpse stand-upcomedian Michael Van Peel kocht op zijn zestiende zijn eerste aandelen. 'Ik was een computernerd, dus ik kocht Microsoft, één van mijn beste beleggingen ooit', zegt hij in onze wekelijkse beleggenpodcast 'De Beursvoyeurs'.

Michael Van Peel is naast stand-upcomedian econoom. Hij studeerde handelsingenieur en zijn interesse in de beurs begon op jonge leeftijd. 'In mijn shows zit er altijd een economisch element. Ook mijn nieuwste zaalshow, 'Welcome to the rebellion', heeft veel overeenkomsten met de beurs. Als iedereen tegelijk tegen de beurs begint in te gaan, dan creëer je een mainstream. Mijn show gaat over tegen de stroom in gaan.'

Mijn beste investering ooit is een oude Vespa. Die ontelbare avonturen zijn priceless. Michael Van Peel Stand-upcomedian

In 1995 kocht Van Peel zijn eerste aandelen. Dat waren er van Microsoft. 'Ik bouwde mijn eigen computer en Microsoft was voor mij het bedrijf van de toekomst. Ik kocht met mijn spaargeld en dat van mijn ouders voor 8.000 Belgische frank aandelen. Later heb ik twee stocksplits meegemaakt waar ik toen niets van wist. Je kon de markten niet live volgen via het internet. Af en toe kocht ik dan eens de FET, de Financieel Economische Tijd, en verschoot ik mij een ongeluk. Microsoft was een supersuccesvolle belegging. Uiteindelijk heb ik voor vier keer meer kunnen verkopen.'

'Maar mijn beste investering ooit was een oude Vespa die ik met mijn laatste spaargeld gekocht heb op Erasmus in Italië, voor 350 euro. De Vespa is meer dan het tienvoudige waard, maar ik heb er ook ontelbare avonturen mee beleefd en enorm van genoten. Die return is priceless. Qua beleggingen denk ik breder dan enkel de beurs.'

Aandelen of vastgoed als belegging?

Op de beurs of in vastgoed beleggen? Wat is momenteel de beste belegging? Ellen Vermorgen, journalist bij De Tijd, is een echte beursfan. 'Het gaat allemaal veel sneller, je hebt geen notariskosten en met een gespreide portefeuille heb je meer rendement dan met vastgoed. Ik heb het gevoel dat er nog iets gaat gebeuren met de huizenmarkt. Alles is aan het veranderen en de huizenmarkt blijft maar gaan. Amerika is daarin een voorlopende indicator en op een hypotheek betaal je daar nu zes procent. De superrendementen gaan denk ik in het koelvak zitten de komende jaren.'

Gert Bakelans, chef van De Belegger, vult aan: 'Wees voorzichtig op de vastgoedmarkt. Zeker nu, met alle rode knipperlichten.' Van Peel gaat niet akkoord. 'Mag ik een knuppel in het hoenderhok gooien? De hypotheekrente gaat nu richting de drie procent. Als we mikken op een lange inflatie is nu het moment om schulden te maken en te lenen.'