Monizze-CEO Jean-Louis Van Houwe: 'Beleggen is zoals wijn drinken, je mag niet overdrijven'

Jean-Louis Van Houwe, de topman van het e-maaltijdchequebedrijf Monizze, volgt al jaren de beurs. 'Maar ik ben niet de beste belegger. De beurzen houden niet van onrust en willen zekerheid. Dat is in deze moeilijke tijden niet mogelijk', vertelt hij in onze podcast 'De Beursvoyeurs'. 'Soms neemt de emotie de bovenhand.'

Jean-Louis Van Houwe is de voorzitter van Fintech Belgium, de federatie van fintechbedrijven, en de oprichter van Monizze, de uitgever van elektronische maaltijdcheques. 'Wij zijn de eerste die gestart zijn met elektronische maaltijdcheques. Ondertussen bestaan we 10 jaar, hebben we een omzet van 25 miljoen euro en 100 werknemers. Mijn beste belegging is dan ook mijn bedrijf. Het is mijn zekerheid op een pensioen.'

Die drang om te innoveren zat er als kind al in. 'Op mijn twaalfde heb ik een Apple gekregen van mijn ouders. Nu ben ik 53 en werk ik nog steeds met een Apple-computer. Later ben ik burgerlijk ingenieur gaan studeren en ben ik mijn carrière in IT en telecom gestart. Ik ben altijd vooruitstrevend geweest in de techindustrie.'

Van Houwe heeft naast zijn passie voor ondernemen ook een passie voor wijn. 'Beleggen is zoals wijn drinken. Als je naar een etentje gaat en je maakt op voorhand niet de afspraak met jezelf hoeveel glazen je mag drinken, dan ga je overdrijven. En dat is net zo op de beurs. Je moet alles goed vooraf definiëren. Dan staat de emotie los van de werkelijkheid.'

Diversificatie

'Mijn belangrijkste tip aan beginnende beleggers: doe aan diversificatie', gaat Van Houwe verder. Dat blijft de enige goede en juiste manier om te beleggen. Spreiden in sectoren, bedrijven en geografie. Neem groeiende en oude, klassieke bedrijven.'

Het is belangrijk verschillende types investeringen te hebben: vastgoed, cash, private equity, start-ups en techbedrijven. Jean-Louis Van Houwe CEO Monizze

Maar hoe ziet die diversificatie er het best uit? 'Het is belangrijk verschillende types investeringen te hebben: vastgoed, cash, private equity, start-ups en techbedrijven. Ondernemen is en blijft fantastisch, en ik wil ook teruggeven aan de gemeenschap. Daarom is mijn strategie: 30 procent in vastgoed, 10 procent cash, 25 procent in private equity en start-ups en nog eens 25 procent in fondsen, stocks en trackers. Dan koop ik voor 10 procent zaken die niet schommelen, zoals staatsbons. Zo zit je goed voor lange en korte termijn.'