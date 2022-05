Montea-CEO Jo De Wolf: 'Sla toe wanneer iedereen onder water staat'

Montea is een beursgenoteerde specialist in logistiek vastgoed, vooral magazijnen. CEO Jo De Wolf staat al meer dan tien jaar aan het roer en heeft een grote interesse in de beurs. 'Ik heb de kans om met heel veel analisten en beleggers dagelijks te spreken en dat is bijzonder boeiend. Mijn eerste passie is vastgoed, de beurs is daar dan bijgekomen. En dat gaat hand in hand', vertelt De Wolf.

De onvoorspelbare beurs

'Onze eerste belegging samen was in NetVision (later Ubizen, red.). We kochten de aandelen tegen 12 euro per stuk, een jaar later was een aandeel 200 euro waard. We vonden onszelf toen topbeleggers, maar ik verkocht mijn deel nog niet. Een paar jaar later spatte de internetzeepbel uit elkaar en heb ik mijn aandelen verkocht tegen 2 euro. Toen leerde ik meteen mijn belangrijkste les: investeer alleen in wat je kent.'