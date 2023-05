Neuhaus-CEO Ignace Van Doorselaere: 'Je prijs verhogen is durven'

Hoe raken we uit de inflatie? En wat met 'greedflation’? Bedrijven zouden hun prijzen nog meer optrekken dan hun kosten gestegen zijn en zo recordwinstmarges boeken. Onze beursvoyeurs proberen er in deze aflevering een antwoord op te vinden. 'Voor mij is pricing an attitude', zegt Ignace Van Doorselaere, de CEO van Neuhaus.

'Het is durven je prijs te verhogen. Als je product goed in de markt staat, je verpakking en service zijn goed, dan kan je de kosten doorrekenen aan de consument.' Ignace Van Doorselaere, voormalige topman bij AB InBev en Van de Velde, staat met een pak ervaring in de bedrijfswereld aan het hoofd van een van de lekkerste bedrijven van ons land: de pralinemaker Neuhaus.

'Onze jongste vijf jaar kan je vergelijken met een col buiten categorie in de Ronde van Frankrijk. Alleen was die niet aangekondigd. Door corona verloren we in een week 85 procent van onze omzet, dan deed Poetin (door de oorlog in Oekraïne, red.) de grondstoffenprijzen stijgen en later kregen we van Callebaut het geschenk salmonella. Maar ondanks dat alles zijn we er toch goed doorgekomen.'

De holding Compagnie du Bois Sauvage is de volledig eigenaar van de befaamde pralinefabrikant.

Schermvullende weergave Ignace Van Doorselaere. ©Kristof Vadino

Ook de beleggingen van Van Doorselaere moesten soms een storm doorstaan. 'Mijn moeilijkste beleggingsmoment was de daling van de koers van Van de Velde in 2017. De koers stond op 62 euro. Ik had toen heel wat aandelen en dacht de toekomst van het bedrijf goed te kennen. Maar omdat het management de strategie over een andere boeg gooide, zakte de koers tot 22 euro. Ik had dat totaal niet zien aankomen, ik werkte er toen ook niet meer. Je denkt dan een bedrijf goed te kennen. Dat deed pijn.'

Naast aandelen heeft Van Doorselaere twee vaste waarden in zijn portefeuille: goud en vastgoed. 'Als alles instort, zullen zij ontsnappen. En aangezien ik geloof in de onvoorspelbaarheid van de toekomst, en de onvoorspelbaarheid van elke crisis, geloof ik in een bodem van goud en vastgoed. Om te verhuren of verkopen wanneer je het geld nodig hebt.'

Van Doorselaere geeft ook ondernemersadvies. 'We hebben allemaal moeilijke dagen en jaren. Maar dan moet je juist zeggen dat het wel zal lukken. 'Ja' zeggen aan het leven. Dat is mijn definitie van ondernemen.'

Voorts heeft Van Doorselaere het over de kracht van de economie, stelt hij zich vragen bij de zin en onzin van beleggingsfondsen en gaat hij dieper in op de secure kunst van het overnamebod.

