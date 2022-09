Paul Huybrechts: 'Woelige beurstijden, daar laat ik mijn slaap niet voor'

Paul Huybrechts (76), voormalig De Tijd-journalist en voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), is nog dagelijks bezig met de beurs. 'Beleggen blijft een stuk van mijn leven. Ik volg de markten en een vijftigtal bedrijven. Het bevolkt mijn geest.' Dat zegt hij in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.

'Ik ben hier begonnen, aan de beleggerstafel op de redactie van De Tijd', zegt Paul Huybrechts in de nieuwste aflevering van 'De Beursvoyeurs'. 'Ik leerde er de kneepjes van het vak. Analyses maken, dat is niet te onderschatten. Het werd een passie, die ik nog altijd heb. Ik win graag, ook op de beurs, maar ik ben niet geobsedeerd door geld. Woelige beurstijden zoals nu, daar laat ik mijn slaap niet voor.'

Huybrechts zijn belangrijkste tip is de actualiteit volgen. 'Ik beleg vanuit mijn visie op de wereld. Daarom moet ik nu een pessimistische boodschap brengen. We moeten tegen de Russische beer vechten en dat zal ons geld kosten. We gaan nog lang te maken hebben met hoge inflatie en stijgende rentetarieven. Ik vrees dat we zo de crisis in Europa verergeren.'

De bedrijven waarin je belegt, moet je goed leren kennen, zegt Huybrechts. 'Mijn grootste belegging is Elia. Daar ben ik van bij het begin ingestapt en ik ben er nog altijd zeer tevreden over. Het heeft goede ingenieurs, maakt goede afspraken met de overheid en er is veel knowhow. Ook vandaag een zeer verdedigbare belegging voor de lange termijn.'

'Momenteel zie ik veel potentieel in energiebedrijven. Mijn recentste beleggingen zijn vooral in de energie. Daar zijn echt wel opportuniteiten, ook al lijken ze moeilijk te vinden', zegt Huybrechts.

Porsche of Ferrari?

Frank De Mol van De Belegger heeft het in deze aflevering over de beursgang van Porsche. 'Er zijn weinig beursgangen de jongste tijd en als die er al zijn, dan is dat met een lagere waarde.' Huybrechts is fan van Porsche. 'De beursgang van Ferrari was enorm succesvol. Dat komt door het sterke merk. Porsche is ook zo'n merk, dat het als luxeaandeel zelfs in deze markt het goed kan doen.'