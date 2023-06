Peter De Coensel, de CEO van Degroof Petercam Asset Management (DPAM), laat in 'De Beursvoyeurs: Off The Record' in het diepst van zijn beleggersziel kijken en geeft beurstips. 'Kijk niet elke dag naar je beleggingsportefeuille. Het leven is veel te mooi om daar dagelijks mee bezig te zijn.'