Podcast De Beursvoyeurs: de gouden beurstips van Jürgen Ingels

Fintechtovenaar Jürgen Ingels laat in de derde aflevering van 'De Beursvoyeurs' diep in zijn portefeuille kijken: 'Elke zaterdagochtend sta ik om 7 uur op om informatie van bedrijven te bestuderen en jaarrekeningen te lezen.'

Sociobelegger 'Ik heb politieke en sociale wetenschappen gestudeerd. Ook op beleggersvlak kijk ik vooral naar de mensen om me heen, wat hen boeit en triggert. Dan komt de socioloog in mij naar boven', zegt Ingels. 'Ik praat veel, maar ik luister ook. Dat is mijn belangrijkste strategie: veel mensen spreken en luisteren. Daardoor kruisen gouden kansen je pad.'

Laatbloeier 'Ik ben vrij laat begonnen met beleggen. Het eerste aandeel dat ik, vanuit mijn interesse voor technologie, kocht, was Compaq, dat toen vrij snel verkocht werd aan Hewlett-Packard. Ik had als echte analyticus een Excel-sheet geopend met twintig verschillende ratio's en die dan verder en verder verfijnd. Nu doet software dat, maar ik hou wel van die combinatie: software en analyse.'

Peter Lynch



'Mijn grootste beleggersvoorbeeld is Peter Lynch, om twee redenen. Hij was 46 jaar toen hij ermee gestopt is. Ik ben er 52 - ik heb nog wat werkjaren voor de boeg. Hij doet de dingen anders dan ik', zegt Ingels. 'Bij het investeren heeft hij wel dezelfde filosofie: 'Beleg in zaken die je begrijpt.' Zo ga ik ook te werk.'