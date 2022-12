Professor Gertjan Verdickt: 'Ik ben 24 uur op 24 bezig met mijn beleggingen'

Gertjan Verdickt, professor financiële economie aan de KU Leuven, staat op en gaat slapen met zijn beleggingen. 'Ik ben er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat mee bezig en kijk drie keer per dag naar de koersen.'

In de laatste aflevering van dit seizoen blikken onze Beursvoyeurs terug op 2022 en kijken ze hoopvol naar betere beurstijden in 2023. 'Wat we dit jaar hebben meegemaakt, had niemand zien aankomen. Voor ons waren het interessante beurstijden. Helaas verdiende de belegger minder geld', zegt De Tijd-journalist Serge Mampaey.

Professor Gertjan Verdickt is gebeten door de beurs. Economie boeit hem sinds hij jong was. 'Ik ben al lang bezig met beleggen. Het werd thuis meegegeven door mijn papa die in de banksector werkt. In mijn tweede jaar aan de universiteit moest ik mijn afstudeerrichting kiezen. Toen ging net Fortis over de kop. Ik herinner me dat Geert Noels en Jean-Pierre Van Rossem daar alles over kwamen uitleggen. Toen is de liefde voor financiën ontstaan. Dit wordt het, dacht ik. Tot op vandaag ben ik heel blij met mijn keuze.'

Passief beleggen

Als beleggingsstrategie volgt Verdickt zijn eigen onderzoek. 'Ik heb een portefeuille die bestaat uit aandelen en wijn. Ik beleg in datgene waarover mijn onderzoeken aan de universiteit gaan. Ik bestudeer waarom aandelenkoersen bewegen. Daar puren we trends uit. Die trends weerspiegelen zich in mijn portefeuille.'

'Ik ben geen voorstander van een actief portefeuillebeheer. Onderzoek bewijst dat dat op de lange termijn niet werkt. Ik beleg eerder passief en laat mijn strategie vijf tot tien jaar lopen.'

Verdickt belegt dan wel op de lange termijn, toch is hij dagelijks met zijn aandelen bezig. 'Ik ben 24 uur op 24 bezig met mijn beleggingen. Ik lees dagelijks de krant, doe mijn onderzoek en verdiep mij in bepaalde trends op de markt. Ik kijk drie keer per dag naar de koersen om een idee te hebben van wat er speelt en hoe zich dat vertaalt in mijn portefeuille.'

Bourgondië

Verdickt investeert ook in wijn. 'Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in wijn en volg een cursus om zelf wijn te verbouwen. Bourgondië, althans de wijnprijzen, heeft het dit jaar zeer goed gedaan. Bourgondië staat plus 27 procent, de Bel20 min 13 procent.'

Is wijn een goede belegging? 'Het lijkt een zeer goede belegging, maar er zijn enkele problemen. Een aandeel kan je meteen verkopen, bij wijn is dat moeilijker. Die moet je meestal per zes of twaalf flessen door een veilinghuis laten veilen. Ook heb je veel ruimte nodig om alles op te slaan. En als je hele dure flessen hebt, neem je het best een verzekering.'