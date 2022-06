Roland Van der Elst: 'Ik denk dat we voor lange jaren in moeilijkheden zitten'

Roland Van der Elst, emeritus professor beleggingsleer en auteur van meerdere beursboeken, zette in 1958 zijn eerste stappen op de beurs. 'Ik kocht aandelen van Union Minière, later werd dat eerder Union Misère', zegt hij in onze wekelijkse beleggenpodcast 'De Beursvoyeurs'.

Met emeritus professor Roland Van der Elst te gast is 'De Beursvoyeurs' een trip down memory lane. 'Dit katapulteert mij terug naar mijn studententijd toen ik les kreeg van professor Van der Elst. Dat was altijd zeer aangenaam. Ik kreeg toen nog meer goesting om te beleggen', zegt Frank De Mol, redacteur van De Belegger. Serge Mampaey, journalist van De Tijd: 'Hij leerde zijn volk beleggen, en vooral kwalitatief beleggen in betrouwbare bedrijven met een goede cashflow.'

Van der Elst heeft soms heimwee naar vroeger. 'Het is spijtig dat de koffer en fysieke aandelen niet meer bestaan. Zo was ik jaren geleden vergeten dat ik D'Ieteren-aandelen had, ze lagen onderaan in de koffer onder een stapel papier. Uiteindelijk vond ik ze een paar jaar later terug. Het was zoals een schat, spectaculair om te ontdekken. Toen hield je aandelen voor een langere tijd bij, nu word je aangezet om sneller te handelen.'

Van graanhandel naar Tesla

'Mijn interesse in de beurs is begonnen in 1958. Ik ben toen gestart met graanhandel op de handelsbeurs in Antwerpen. Daar ben ik in contact gekomen met een wisselagent en zo heb ik mijn eerste beleggingen gedaan. Toen was het allemaal veel eenvoudiger. Het borderel was met de hand geschreven en er werden zegeltjes op gekleefd. Het was een andere tijd dan nu via de iPad', zegt Van der Elst.

De tijden zijn veranderd en zo ook de aandelenmarkt. Van der Elst gaat mee met zijn tijd. 'Waar ik nu vooral in geïnteresseerd ben is technologie. Dat lijkt eigenaardig, maar die interesse is er gekomen door mijn kleinzoon die fan is van Tesla. Een andere kleinzoon werkt bij Nokia en informeert mij over de evoluties in die sectoren. Technologie is de sector van de toekomst.'

De interesse in de beurs zit in de genen van de familie Van der Elst. 'Beleggen zit echt in onze familie. Mijn kinderen hadden toen ze zes jaar waren al hun eerste aandelen. De belangrijkste les die ik mijn kinderen en kleinkinderen heb meegegeven is geduld te hebben en te beleggen op de lange termijn. En doe het met geld dat je kan missen voor meerdere jaren. Zelf beleg ik op de lange termijn, maar de beurs is voor mij ook een hobby. Het spelelement blijft belangrijk.'

Met zijn vele jaren op de beurs heeft de professor al heel wat moeilijke tijden meegemaakt. 'Het is altijd moeilijk op de beurs, maar momenteel leven we wel in een zeer bijzondere situatie. Zo blijven de lockdowns in China maar duren, waardoor de markten nog steeds verstoord zijn. Ik vergelijk het met de jaren 80. Ik denk dat we voor lange jaren in moeilijkheden zitten, maar dat belet niet dat we nu niet kunnen spelen op de beurs. Er zijn zeker nog aandelen die een degelijk rendement kunnen geven en succesvol zijn.'