TechWolf-CEO Andreas De Neve: ‘De markt verslaan is maar voor een klein deel kunde’

‘Veel van mijn beleggingen doe ik samen met mijn broer’, zegt de 26-jarige ondernemer. ‘Het handige daaraan is dat je elkaar kunt geruststellen. Wanneer het zakt, is er altijd wel iemand die zegt dat het weer naar omhoog zal gaan.’ De broers beleggen op de lange termijn. ‘Koersdalingen zoals vandaag, bezorgen ons niet veel stress.’ Het helpt ook dat ze begonnen zijn in 2019 en dus nog de staart van de bull run (stierenmarkt) meegemaakt hebben. ‘We hebben enkele heel goede boerenjaren gehad.’

De Neve heeft lang belegd via een fonds dat actief beheerd werd. ‘Ik geloof niet dat je een bedrijf kunt reduceren - en dat is misschien een unpopular opinion - tot een kaartje met een koers die stijgt of daalt. Ik beleg veel liever bij een fondsbeheerder die volgens mij elke maand met de CEO van JPMorgan en van alle grote bedrijven gaat lunchen om écht te snappen waar het goed gaat, en waar minder.’

De Neve heeft lang getwijfeld over een aankoop van Alibaba. Dat noemt hij ‘een les’. ‘Ik heb dat gekocht toen het redelijk hoog stond. Het idee was: China staat enorm voor in e-commerce. En toen begon het plots gigantisch te zakken.’ De Neve las zich verder in en ontdekte de constructie achter de beursnotering van Alibaba. Toen oprichter Jack Ma verdween, borrelde de gedachte op dat hij in een val was getrapt. ‘Toen dacht ik: my god, waar ben ik ingetrapt.’