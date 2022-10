Tom Simonts: 'Investeer in bedrijven die boring zijn'

Als financieel econoom bij KBC kent Tom Simonts het bankwezen als zijn broekzak. 'We moeten als belegger meer boeddhistisch worden. Een van onze verslavingen is altijd te willen veranderen, maar soms is blijven zitten net heel goed. Die rust ontbeert 90 procent van de beleggers', zegt hij in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.

Het zijn bijzondere tijden voor een econoom als Tom Simonts. 'Ik zit al 25 jaar in het vak en heb al meerdere crisissen meegemaakt, zoals de dotcomcrisis en de financiële crisis van 2008. Deze crisis heeft de allure om minstens even erg te zijn, maar misschien ook net niet. Een ding is zeker: het gratisgeldtijdperk is nu echt wel voorbij. De rente staat op 3 procent, maar dat is zeker geen eindpunt. We zijn een historische barrière aan het nemen, en 'more to come'.'

Sommige bedrijven doen het nog relatief goed in deze woelige beurstijden. 'Kijk naar de bedrijven die 'boring' zijn. Die hebben een stabiele cashflow. Denk aan Solvay, Tessenderlo en Microsoft, maar ook aan Belgische kmo's. Op dit moment moet je op zoek gaan naar kwaliteit met een sterk businessmodel. Dat kan je vandaag voor supermooie prijzen kopen. Eigenlijk heb je vandaag een 'target rich environment', om het in 'Top Gun'-termen te zeggen', zegt Simonts.

Simonts begon zijn carrière als beurshandelaar. 'In de marktenzaal zitten enkele ego's en karakters samen die je zelfs in de zoo niet vindt. Er is enorm veel chaos, lawaai en heel de tijd telefoon. Het is zoals in de film 'The Wolf of Wall Street', maar dan zonder de feestjes. Je moet er structuur en rust in proberen te vinden. Zeker op momenten dat er echt paniek is, dan denk ik aan 9/11, moet je echt je focus behouden en je orders uitvoeren. Het lijkt stresserend, maar eigenlijk is het een vorm van relaxatie voor mij.'

Ageas als nieuwe spaarrekening

Interesse voor de beurs kreeg Simonts al op de middelbare school. Als student kocht hij zijn eerste aandelen. 'Ik ben nu vader van vier kinderen, mijn beste investering. Ik ben er een oude, wijze, zen­boed­dhis­tische man door geworden. Er is over mij een rust gekomen die je als belegger nodig hebt. U vooral niet laten opjagen, als ouder en als belegger.'

'De belangrijkste tip die ik kan geven, is te kopen op momenten dat anderen niet kopen. We gaan naar de winkel als het solden zijn, maar doen dat niet op de beurs. Dat is heel paradoxaal.'

Simonts geeft ook een inkijk in zijn portefeuille. 'Ageas is mijn recentste belegging. Verzekeraars worden net zoals de banken afgestraft op de beurs, maar met dit rendement van 8 procent bruto heb ik toch al een heel gat van mijn inflatie dichtgereden. Dit is eigenlijk mijn nieuwe spaarrekening.'

Zeldzame aardmetalen

De Tijd-journalist Serge Mampaey heeft het in deze aflevering ook over beleggen in zeldzame aardmetalen. 'Die worden gebruikt voor de productie van magneten, smartphones, elektrische auto's en windmolens. Cruciaal voor de economie van de toekomst.'

Geert Smet van De Belegger kijkt naar de Amerikaanse exportregels voor chips. 'Er is al lang een technologieoorlog tussen China en Amerika aan de gang. De Amerikanen willen wereldleider worden, maar hinken achterop. Daarom willen ze China nu een halt toeroepen. Europa zit tussen die twee vuren.'