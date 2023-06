Véronique Goossens (hoofdeconoom Belfius): 'Investeer in bedrijfsobligaties, the time is now'

Véronique Goossens, de hoofdeconoom van Belfius, breekt in 'De Beursvoyeurs' een lans voor bedrijfsobligaties. 'Blijf weg van termijnrekeningen en herinvesteer in bedrijfsobligaties.'

De centrale gast in 'De Beursvoyeurs' deze week, Véronique Goossens, countert stoïcijns alle calamiteiten. 'Beleggen is voor mij pure ratio: je bedenkt een plan en je voert dat uit.'

Tweefasenplan

Haar persoonlijk beleggen verloopt in twee levensfasen: in de eerste fase sparen voor haar dochters, in de tweede 'wave' focust ze op diversifiëring en fondsen. Het eerste aandeel volgde heel snel na de geboorte van haar eerste dochter: 'Een holding, Ackermans & van Haaren, die nog altijd in de portefeuille zit.'

Bedrijfsobligaties

Als hoofdeconoom van Belfius ging ze al vaker door zwaar weer. Persoonlijk breekt ze een lans voor investeringen in bedrijfsobligaties: the time is now. 'Verder is schuldpapier van opkomende landen ook interessant. West-Europese overheidsobligaties zijn as we speak minder interessant,' zegt Goossens.

Verder hebben de voyeurs rond de tafel het in deze laatste aflevering over de mogelijke marktreactie op de Wagner-muiterij en over de bijzonder lage premies op de optiemarkt. Luister hierboven of kijk hieronder naar de nieuwe aflevering van 'De Beursvoyeurs'.