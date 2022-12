VFB-analist Gert De Mesure: 'Als je iets koopt met een hoek af, hoop je dat die hoek er weer aankomt'

Gert De Mesure heeft als analist al 34 jaar beleggerservaring op de teller. 'Mijn grootste positie is eigen vastgoed en TINC. Dat is een basisportefeuille die ik laat liggen. Er ligt nu wat stof op, maar af en toe veeg ik dat weg.' Dat zegt hij in onze podcast 'De Beursvoyeurs'.

De Beursvoyeurs zitten voor deze speciale aflevering op Finance Avenue, de grootste geldbeurs van het land. 'Het is een hoogdag voor ons', zegt journalist Ellen Vermorgen. 'Het is de plezantste dag van het jaar om met onze lezers en beleggers kennis te maken.' Gert Bakelants, de hoofdredacteur van het tijdschrift De Belegger, vult aan: 'Ik heb net een sessie met jongeren achter de rug. Het was weer full house.'

Gert De Mesure is als zelfstandig financieel consulent voor onder meer de beleggersfederatie VFB en als gezicht van De Beursrally ook aanwezig op Tour & Taxis. GVV's (gereglementeerde vastgoedvennootschappen) zijn zijn stokpaardje. Zijn de vastgoedaandelen in België voorbij hun hoogtepunt? '2022 was na 1999 het slechtste beursjaar voor vastgoedaandelen. Kijk naar de rente-evolutie en je ziet de verklaring. Heel wat jongeren zijn beginnen beleggen in een omgeving van negatieve rentes, maar dat feestje is gedaan. Sorry, maar we gaan terug naar een normalere rentevoet. Iedereen moet zich aanpassen, ook de GVV's.'