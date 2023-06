Dat er een link is tussen voetbal en de beurs hoorden we al in 'De Beursvoyeurs', onze wekelijkse beleggingspodcast. In deze aflevering schuift ex-Gouden Schoen-winnaar Sven Kums in de stoel. 'Veel spelers gaan vroeg of laat failliet. Ik pleit voor meer financiële ondersteuning voor topsporters.'

Kums begon pas vijf jaar geleden te beleggen, maar bouwde al een indrukwekkende portefeuille op. 'Ik zoek het niet altijd over de grenzen, ook een Belgisch bedrijf zoals Lotus zit in mijn portefeuille', zegt hij. Verder focust hij vooral op multinationals zoals Johnson & Johnson (farma) en is hij de trotse bezitter van een B-aandeel in Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van de Amerikaanse miljardair Warren Buffett.

Failliete spelers

Kums heeft een bijzondere interesse voor all things money, en niet onterecht. 'Onderzoek toont aan dat 25 procent van de voetballers failliet gaat.' Hij maakt zich daar zorgen over en hoopt dat spelers voortaan beter begeleid worden, al dan niet door hem. 'Mijn einddoel? Zeker nog enkele jaren voetballen. Daarna lijkt het me superboeiend spelers bij te staan bij hun financiële beslissingen.'

Ontdek meer in de nieuwste aflevering van 'De Beursvoyeurs' met Ellen Vermorgen (De Tijd), Geert Smet (De Belegger) en Tomas De Soete (host).