Winwinner-CEO Matthias Browaeys: 'Jef Colruyt is mijn grootste voorbeeld'

Matthias Browaeys is deze week te gast in De Beursvoyeurs. Als medeoprichter van het crowdlendingplatform Winwinner weet hij hoe belangrijk goede investeringen zijn. 'Al lekt ook bij de loodgieter thuis de kraan.'

Browaeys ging all-in bij zijn eigen bedrijf, omdat hij niet anders kon. 'Om te vliegen moet je eerst springen', zegt hij. Zijn investeringsstrategie - spreiden - lukt door zijn enthousiasme niet zo goed. 'Het staat in alle onze communicatie, maar zelf doe ik het te weinig. Ook bij de loodgieter lekt thuis de kraan.'

Een van zijn favoriete ondernemers is Jef Colruyt, de CEO van Colruyt Group. 'Hij heeft volop in start-ups geïnvesteerd', zegt Browaeys. 'Ook al nam het aandeel Colruyt de voorbije jaren geen al te hoge vlucht, het weet toch stand te houden over verschillende generaties van kopers heen.'