Yasmien Naciri: 'Marc Coucke is mijn voorbeeld'

Als opiniemaakster, schrijfster, onderneemster en general manager van het Innovatiecentrum Werk in Antwerpen zit de agenda van Yasmien Naciri (30) goed vol. Ook zet ze haar eerste stappen op de beurs. 'De toegankelijkheid van de beurs vind ik enorm belangrijk. Mijn mama is poetshulp, maar kan perfect een aandeel kopen', zegt ze in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.

Vandaag op het menu bij 'De Beursvoyeurs': Credit Suisse en de invloed van sociale media op beleggers, de Amerikaanse beurs en de waarde van het 'spaarboekske'. 'Ook al heb ik de economische kennis, toch heb ik heel lang vastgehouden aan sparen. Van jongs af aan wordt ons wijsgemaakt dat een spaarboekje een goed idee is, maar dat is helemaal niet het geval', zegt Yasmien Naciri.

Naciri is nog niet lang actief op de beurs. 'Vroeger dacht ik dat beleggen alleen voor de rijken was. Ik ben in armoede opgegroeid. Beleggen konden we ons niet veroorloven, want je moet dat doen met geld dat je kan missen. Op latere leeftijd heb ik pas beseft dat door aandelen te kopen, en dus te investeren in bedrijven, je ook invloed kan uitoefenen. Je kan de koers van het bedrijf mee bepalen en de samenleving beter maken.'

Gert Bakelants, de hoofdredacteur van De Belegger, vult aan: 'Dankzij de beurs kan iedereen een stukje ondernemer zijn en mee de vruchten plukken zonder een bedrijf te moeten opstarten. Dat maakt de beurs democratisch. Het is niet alleen voor de happy few.'

Maatschappelijke waarde

'Mijn beursstrategie is kiezen voor maatschappelijke waarde', zegt Naciri. 'Ik volg de kudde niet en denk dat het minstens even belangrijk is om visionair te zijn. Denk daarbij aan duurzaamheid, het klimaat en de gezondheidssector. Investeren in de markt van e-auto's is daar een goed voorbeeld van.'

Ondernemen moet niet altijd als zelfstandige, je kan dat ook als werknemer of op de beurs. Yasmien Naciri General manager Innovatiecentrum Werk in Antwerpen

Naciri wil vooral graag impact hebben en de ondernemingszin van jongeren aanwakkeren. 'Ik heb mezelf van jongs af aan wijsgemaakt dat als ik impact wil hebben, ik zelfstandige moet worden. Ik heb de ambitie zoveel mogelijk mensen vooruit te helpen, en zeker als ik dat kan doen op basis van mijn ervaringen. Ondernemen moet niet altijd als zelfstandige, je kan dat ook als werknemer of op de beurs.'

Marc Coucke en Piet Colruyt

Naciri kijkt op naar bekende Belgische ondernemers. 'Mijn grootste beleggersvoorbeelden zijn Marc Coucke en Piet Colruyt. Wat mij aanspreekt, is niet per se winst boeken met aandelen, maar ook maatschappelijke meerwaarde creëren. Iets wat beide mannen doen. Zij investeren hun kapitaal in meerdere bedrijven en organisaties die een maatschappelijke meerwaarde hebben. Dat is ook mijn droom.'