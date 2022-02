De Tijd Vooruit met Frans Muller van Ahold Delhaize: 'Wij kennen onze klant beter dan wie ook'

Hoe zullen we in de toekomst winkelen? Cirkelen de flitskoeriers rond onze huizen en bestellen we en masse onze boodschappen online? CEO Frans Muller van Ahold Delhaize is de eerste gast in de nieuwe podcastreeks 'De Tijd Vooruit'. Hij zegt zijn klanten beter dan wie ook te kennen en in te kunnen spelen op hun vragen.

'Een grote vis in een vijver kan soms succesvoller zijn dan een haring in een oceaan.' Met dat beeld schetst Muller de verhouding tussen 'zijn' warenhuisketens en de megaonlinegroepen zoals Amazon die wereldwijd concurrenten zijn voor Ahold Delhaize. Muller is ervan overtuigd dat hij met zijn gediversifieerde groep van 'stenen warenhuizen' en een online speler zoals bol.com zeer goed geplaatst is om de klant van de toekomst beter dan ooit te bedienen.

Die klant wil in de toekomst meer dan ooit een ruime keuze hebben, maar is volgens Muller ook op zoek naar voorstellen voor gezonde producten of manieren om die producten op een gezonde manier klaar te maken. 'Je wil niet alleen het fruit voor je fruitsla, maar ook eens een ander of gezonder recept voor die fruitsla. En misschien ook een fruitpers om die klaar te maken.' Voor dat laatste kan bol.com dan de oplossing zijn en je via een onlinebestelling die fruitpers bezorgen. De klant maakt steeds diversere keuzes. Dus moet ons aanbod daar ook in meegaan.

Om die klant in de toekomst best te kunnen bedienen moeten warenhuizen hun hele achterliggende organisatie ook aanpassen, zegt Muller. Die machinerie moet nog digitaler worden en technologisch geavanceerd. Om het steeds nijpender personeelstekort in de sector op te lossen zal die verdergaande mechanisering - van de verdeelcentra tot het onderhoud van het warenhuis - ook broodnodig zijn.

