De Tijd Vooruit met Stephanie De Bruyne (itsme): 'We zitten aan boord van een vliegtuig dat nog volop verbouwd wordt'

Het verlengde van onze identiteit is vandaag niet enkel onze identiteitskaart, het is onze itsme-app. We registreren, authenticeren onszelf en tekenen online als nooit tevoren. Het belang van die toepassing is door de pandemie enkel toegenomen: onze sleutel naar de poort van de vrijheid.

Stephanie De Bruyne en haar bedrijf Belgian Mobile ID hebben het voorbije jaar drie versnellingen hoger moeten schakelen om dat waar te maken. En er staan nog meer uitdagingen op stapel, in binnen -en buitenland. ‘We zitten aan boord van een vliegtuig dat nog volop verbouwd wordt.’

Veiligheid, gebruiksgemak en het respect voor privacy zijn de drie kernwaarden die de digitale toepassing predikt. Vergeleken met andere toepassingen die een gebruikersnaam en een paswoord linken met mekaar, onderscheidt itsme zich omdat er een geverifieerde digitale identiteit achter zit. Het is ook een multifactormiddel, zegt De Bruyne. ‘Al je wilt inloggen of bevestigen, heb je altijd een combinatie nodig van meerdere factoren. In het geval van itsme is dat je smartphone (wat je hebt), je pincode (wat je kent), en je vingerafdruk (wie je bent).’ Dat maakt van de applicatie een van de meest betrouwbare toepassingen.

Bijna 40 procent van de Belgische burgers riskeert digitale exclusie. Stephanie De Bruyne CEO itsme

Toch hebben De Bruyne en haar team ondanks die hoge veiligheidsfactor nog met sceptici te kampen. Daarenboven stelt ze dat ‘bijna 40 procent van de Belgische burgers digitale exclusie riskeert. Dat zijn mensen die minder vertrouwd zijn met die toepassingen, ofwel omdat ze geen smartphone hebben, ofwel omdat ze de toolkit en het vertrouwen niet hebben.’ Dat is ook een grote uitdaging voor het bedrijf.

Privaat en publiek

We mogen als Belgen fier zijn. Het bedrijf is internationaal gezien een van de koplopers op de internationale markt, enerzijds dankzij de accreditatieniveaus die op een heel hoog veiligheidsniveau gecertifieerd zijn en anderzijds door het ook aanbieden van authenticatie en de mogelijkheid digitale handtekeningen te plaatsen. Bovendien wordt de toepassing gebruikt in de private én de publieke sector, wat in andere landen ongezien is.

Als individu word je gedefinieerd door veel meer dan wat op je identiteitskaart staat. Stephanie De Bruyne CEO itsme

De toekomst van de digitale identiteit manifesteert zich in onze toekomstige digitale portefeuilles, onze digital wallets. ‘Als individu word je gedefinieerd door veel meer dan wat op je identiteitskaart staat. Je hebt een diploma, een rijbewijs, gezondheidsdata. In een digitale economie is het ook nodig die data uit te wisselen met bepaalde bedrijven. In een digitale portefeuille kan je die gegevens opslaan en kan je bepalen welke gegevens je deelt met die partners,’ legt De Bruyne uit.

Metaverse