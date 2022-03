Gerrit Jan Schaeffer (CEO EnergyVille): 'Onze woningen energiezuinig maken is de grootste uitdaging'

Gerrit Jan Schaeffer is de CEO en een van de founding fathers van EnergyVille, een onderzoekinstelling voor duurzame energie en intelligente energiesystemen in Genk. In deze aflevering van De Tijd Vooruit loodst hij ons door de energietransitie.

Opnamedatum De opname van deze aflevering van De Tijd Vooruit vond plaats op 16 december 2021, voor de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis.

Gerrit Jan Schaeffer heeft meer dan 30 jaar ervaring op de teller in de energiesector. Als onderzoeker én als ondernemer. In het eerste deel van deze aflevering van De Tijd Vooruit heeft host Bert Rymen het met hem over de bron van onze energie en het netwerk dat die energie tot bij de eindgebruiker brengt. Hoe ziet onze energiemix er over tien à twintig jaar uit? En hoe moet ons energienetwerk veranderen om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken?

Industrie

In deel twee van deze aflevering hebben we het over een van de grootverbruikers van energie in ons land: de industrie. Hoe kunnen we aan die energiebehoefte voldoen? Een perfect antwoord op die vraag is er volgens Schaeffer nog niet. Maar verdere technologische ontwikkelingen zullen ons helpen. Veel mensen halen bijvoorbeeld waterstof aan. Al heeft waterstof volgens Schaeffer het nadeel dat je heel veel zuiver water en heel veel elektriciteit nodig hebt om het te produceren.

Vervoer

Personenvervoer en transport op de weg elektrificeren zijn volgens Schaeffer sleutelpunten van de energietransitie. 'We zijn er nog niet, maar we zijn wel hard aan het werk om van die visie realiteit te maken.' Al is voor het heel zware vervoer op de weg nog meer technologische ontwikkeling nodig om elektrisch rijden mogelijk te maken. Schaeffer haalt het voorbeeld aan van een vastestofbatterij om lange trajecten te kunnen rijden met een zware lading.

Wonen