Peter Adams (CEO ING België): 'Fintechs zijn partners in innovatie'

Peter Adams is sinds begin vorig jaar de CEO van ING België. In deze aflevering van De Tijd Vooruit praat hij met journalist Bert Rymen over de toekomst van bankieren.

In het eerste deel van de aflevering hebben Adams en Rymen het over de toekomst van bancaire diensten voor u, als klant. Of u nu een particuliere, professionele of vermogende klant bent, hoe u omgaat met uw bank is de voorbije tien jaar enorm veranderd. Hoe zal die verandering doorzetten? Verdwijnt het kantorennet definitief? En hoe kan een bank haar klanten minder lastigvallen met vragen om informatie?

Techreuzen

Draai de klok even terug, neem plaats in een vergaderzaal bij de bank en de kans is groot dat de meeting gaat over hoe de technologiereuzen van de wereld, de GAFA's (Google, Apple, Facebook en Amazon) het businessmodel van de banken komen verstoren. In het tweede deel van de aflevering vertelt Peter Adams dat die dreiging nu veel minder acuut aanwezig is. De GAFA's hebben volgens hem ingezien dat de bankenwereld minder aantrekkelijk is dan eerst gedacht. Dat komt vooral door de strenge regulering van de sector, zegt Adams.

Blockchain