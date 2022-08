De ziel van Parijs | Afl. 1 | De grootste kunstroof van de 20ste eeuw

Hier begint hij, de grote tocht van en naar De ziel van Parijs. Auteur Dirk Velghe en journalist van De Tijd Rik Van Puymbroeck nemen u in deze nieuwe podcast mee op een onvergetelijke reis langs bijzondere mensen, plekken en geschiedenissen.

'De ziel van Parijs' neemt u mee op een trip door de lichtstad en doorheen de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen.