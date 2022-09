De ziel van Parijs | Afl. 10 | Vive ma liberté!

In deze laatste aflevering bereiken we onze eindhalte: de ziel van Parijs. We sluiten af in schoonheid met the Statue of Liberty. Auteur Dirk Velghe en journalist van De Tijd Rik Van Puymbroeck nemen u voor een laatste keer mee op een onvergetelijke reis langs bijzondere mensen, plekken en geschiedenissen in Parijs.

De ziel van Parijs is een trip door de lichtstad en door de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen.

Le temps passe si vite. In de tiende aflevering nemen we u mee in het laatste verhaal over rechtvaardige misdaden. Om ten slotte nog één vrouw recht te doen. Een vrouw die in New York staat, maar die in Parijs gemaakt werd.