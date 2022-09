De ziel van Parijs | Afl. 4 | De verkoop van de Eiffeltoren

'Les transformations de Paris', ook bekend als de werken van Haussmann, maakten Parijs tot de wereldstad die we vandaag kennen. Auteur Dirk Velghe en journalist van De Tijd Rik Van Puymbroeck nemen u in de vierde aflevering opnieuw mee op een onvergetelijke reis langs bijzondere mensen, plekken en geschiedenissen.

De ziel van Parijs is een trip door de lichtstad en door de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen.

Parijs, dat is veel, maar zeker ook de Eiffeltoren. Al had het anders kunnen lopen toen een guitige gangster probeerde de toren te verkopen aan een nietsvermoedende ijzerhandelaar. Verder in deze aflevering het verhaal van waarom Parijs eruitziet zoals we het kennen. Met dank aan Georges-Eugène Haussmann. Kom er alles over te weten in aflevering vier.