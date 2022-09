De ziel van Parijs | Afl. 5 | Cherchez les femmes de Paris

De ziel van Parijs is een trip door de lichtstad en doorheen de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen.

In de vijfde aflevering snijden we een nieuwe wereld aan. Rue de l’Odéon, dat is linkeroever. Van de ene kant naar de andere, van het ene metrostation naar het andere, dat is hoe het er hier aan toe gaat. Eigenlijk moet je een kaart bij je hebben om georiënteerd te blijven. Gelukkig is er de ervaren gids Velghe. We duiken in de levensverhalen van Sylvia Beach en Adrienne Monier. En wat weet u over Marthe Richard? Zij schopte het van prostitué naar spion tot politieker.