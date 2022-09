De ziel van Parijs | Afl. 6 | Gangsters, hyena's en Hitler

Stapt u mee in de metro naar aflevering zes van 'De Ziel van Parijs'? We wandelen door de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog en duiken de wereld van het verzet en de collaborateurs in. Auteur Dirk Velghe en journalist van De Tijd Rik Van Puymbroeck nemen u opnieuw mee op een onvergetelijke reis langs bijzondere mensen, plekken en geschiedenissen.

'De ziel van Parijs' is een trip door de lichtstad en door de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen.

Lees meer podcast 'De ziel van Parijs': nieuwe podcast ontrafelt de geheimen van de lichtstad

In aflevering zes trekken we samen door de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog in de sporen van de Franse criminelen Pierre Bonny en Henri Lafont, die zich als koningen van Parijs gedroegen. Ook leren we Violette Morris kennen, bekend als de hyena van de Gestapo. Stap mee in een Benz-berline, waar we op de achterbank naast Adolf Hitler zitten.