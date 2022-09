De ziel van Parijs | Afl. 7 | Twee olifanten in Parijs

Als we in de zevende aflevering aankondigen dat twee olifanten op het menu staan, klopt dat. Maar het is helaas ook letterlijk het lot van Castor en Pollux. Auteur Dirk Velghe en journalist van De Tijd Rik Van Puymbroeck nemen u opnieuw mee op een onvergetelijke reis langs bijzondere mensen, plekken en geschiedenissen in Parijs.

De ziel van Parijs is een trip door de lichtstad en door de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen.

We beginnen aflevering zeven in Le Jardin des Plantes in het vijfde arrondissement. Een tuin vol prachtige bloemen en planten die ook vlak bij de dierentuin ligt. Daar verbleven tijdens de 18de eeuw twee Aziatische olifanten, Castor en Pollux, die bij veel Parijse kinderen een glimlach op het gezicht toverden. Jammer genoeg kregen de dieren het zwaar te verduren tijdens de Frans-Pruisische Oorlog.

