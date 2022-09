De ziel van Parijs | Afl. 8 | Angst regeert het land

Er is al wat bloed gevloeid in de podcast De ziel van Parijs. En, heel eerlijk, vandaag komt daar nog wat bij. Auteur Dirk Velghe en journalist van De Tijd Rik Van Puymbroeck nemen u opnieuw mee op een onvergetelijke reis langs bijzondere mensen, plekken en geschiedenissen in Parijs.

De ziel van Parijs is een trip door de lichtstad en door de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen.

'Angst regeert de stad, angst regeert bij uitbreiding heel het land. Parijs is in de ban van aanslagen. Meer dan de angst regeren de terroristen het land in de jaren 70', zo begint aflevering acht van De ziel van Parijs. De figuren van de aflevering: Carlos, Ho, Deng en Pablo. Het zijn voornamen als klokken die allemaal een belletje doen luiden in Parijs. En als u denkt dat u Pablo Picasso zijn schilderijen en verhalen al kende, dan moet u toch blijven luisteren.