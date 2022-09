De ziel van Parijs | Afl. 9 | Rechtvaardigheid pour La France

Parijzenaars en hun recht en rechtvaardigheid, dat is een verhaal op zich. In de straten van de stad heerste vaak woede. Auteur Dirk Velghe en De Tijd-journalist Rik Van Puymbroeck nemen u in de voorlaatste aflevering mee op een reis langs bijzondere mensen, plekken en geschiedenissen in Parijs.

De ziel van Parijs is een trip door de lichtstad en door de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen.

Als Parijzenaars hun behandeling onterecht of onrechtvaardig vinden, dan trekken ze ten strijde. De voorlaatste aflevering gaat over het tragische lot van de Joodse familie de Camondo, de bankiers van het Ottomaanse Rijk die grote investeringen deden in infrastructuur. 'Onze tocht start voor het huis van de de Camando's. Een prachtig stadspaleis, een koninkrijk in de stad. Hier, vanuit Parijs sturen ze hun imperium aan.'