'De ziel van Parijs': nieuwe podcast ontrafelt de geheimen van de lichtstad

Bent u ook een fan van Parijs? En krijgt u maar niet genoeg van de lichtstad? Auteur Dirk Velghe en Tijd-journalist Rik Van Puymbroeck nemen u in een nieuwe podcast mee op een onvergetelijke reis langs bijzondere mensen, plekken en geschiedenissen.

U denkt waarschijnlijk dat u na enkele trips naar Parijs de stad goed kent. Niets is minder waar. De langverwachte podcast bij het gelijknamige boek van Dirk Velghe sleept u mee naar de ongeziene schoonheid van Parijs. Het is het eindstation voor iedereen die houdt van de stad en haar geschiedenis.

'Ik dacht dat ik Parijs al wat kende, tot ik met Dirk Velghe, de auteur van het boek, door de straten trok. Dirk loopt al meer dan dertig jaar door Parijs. Hij is de beste gids. Dat zult u merken als u tien afleveringen meewandelt', zegt Rik Van Puymbroeck.

'Parijs, dat is de metro', stelt Van Puymbroeck. 'Haltes, gierende remmen, openslaande deuren, stappen, gedrum. Parijs is een metropool. Daarom de metro als soundtrack voor Parijs, de ondergrondse als metronoom voor zijn ziel.'

Laat u meenemen in een trip door de lichtstad en in de tijd. Elke halte is een nieuw verhaal, elke locatie een onwaarschijnlijke ontmoeting met bijzondere mensen en gebeurtenissen. Over mensen en hun rol in de wijken van de Franse hoofdstad. Al wandelend door die wijken leert u ze kennen. U zult verrast worden door de vele verhalen: van de grootste kunstroof in de 20ste eeuw tot de verkoop van de Eiffeltoren.

Wegdromen bij de podcast is bijna even leuk als zelf door Parijs te struinen. Laat het een inspiratie zijn voor uw volgende citytrip. Luister vanaf vandaag naar de volledige podcastreeks.

In de eerste aflevering nemen we u mee in het verhaal van Rose Valland, een vrouw voor wie de kunstwereld een standbeeld zou mogen oprichten. Coco Chanel, een icoon dat het liefst een deel van haar eigen leven zou uitwissen. En Napoleon III, een keizer met een minuscuul pleintje voor de Gare du Nord.

Binnen Parijs is het altijd kiezen waar je heen moet. Een echte kenner is dan welkom om je mee te voeren naar die plekken waar je zelf nooit aan zou denken. De tweede aflevering neemt u mee naar Théâtre des Bouffes-Parisiens met Arletty, Longjumeau met Lenin en de Eglise St-Roch met John Law.

'De ziel van Parijs' moet u ook 's nachts beleven. Velghe en Van Puymbroeck gidsen u in aflevering drie door het donkere Parijs. Leer het verhaal kennen van de avond van de 31ste juli 1914 waarop één Parijse man het leven liet en zo onsterfelijk werd.

Parijs, dat is veel, maar zeker ook de Eiffeltoren. Al had het anders kunnen lopen toen een guitige gangster probeerde de toren te verkopen aan een nietsvermoedende ijzerhandelaar. Kom het te weten in aflevering vier.

In de vijfde aflevering snijden we een nieuwe wereld aan. Rue de l’Odéon, dat is linkeroever. Van de ene kant naar de andere, van het ene metrostation naar het andere, dat is hoe het er hier aan toe gaat. Eigenlijk moet je een kaart bij je hebben om georiënteerd te blijven. Gelukkig is er de ervaren gids Velghe. We duiken in de levensverhalen van Sylvia Beach en Adrienne Monier.

In aflevering zes wandelen we samen door de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog in de sporen van Pierre Bonny en Henri Lafont. En van Violette Morris, beter bekend als de hyena van de Gestapo. Stap mee in een Benz-berline waar we op de achterbank naast Adolf Hitler zitten.

Als we in de zevende aflevering aankondigen dat twee olifanten op het menu staan, klopt dat. Maar het is helaas ook letterlijk het lot van Castor en Pollux. De twee dieren krijgen het zwaar te verduren.

Carlos, Ho, Deng en Pablo, het zijn voornamen als klokken die allemaal een belletje deden luiden in Parijs. In aflevering acht passeren we bij de schilder Pablo Picasso. Maar als u denkt dat u zijn schilderijen en zijn verhaal al kende, dan moet u toch blijven luisteren.

Als Parijzenaars hun behandeling onterecht of onrechtvaardig vinden, dan trekken ze ten strijde. De voorlaatste aflevering gaat over het tragische lot van de familie de Camondo.