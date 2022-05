De Drie Boeken van Europalia-directeur Koen Clement

In deze speciale De Tijd-editie van zijn Drie Boeken-podcast praat Wim Oosterlinck met topmensen uit het bedrijfsleven. In deze aflevering gaat hij met Europalia-directeur Koen Clement op zoek naar drie boeken die zijn leven en carrière als bedrijfsleider bepaald hebben.

'Ik heb van mijn vader en mijn grootvader een collectie van het weekblad Kuifje geërfd. Een magisch moment in mijn leven. Ik heb achteraf beseft dat daar mijn passie voor de technische kant van zo'n tijdschrift ontstaan is: hoe maak je zo'n tijdschrift, hoe betrek je je lezers, hoe zorg je ervoor dat het elke week weer spannend is?'