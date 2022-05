De Drie Boeken van Flow Pilots-CEO Dewi Van De Vyver

In deze speciale De Tijd-editie van zijn Drie Boeken-podcast praat Wim Oosterlinck met topmensen uit het bedrijfsleven. In de vijfde aflevering gaat hij met Flow Pilots-CEO Dewi Van De Vyver op zoek naar de drie boeken die haar leven en carrière als bedrijfsleider bepaald hebben.

'Ik ben als kind opgegroeid bij Jehova's getuigen, dus binnen een gemeenschap met een heel duidelijk beeld van wat je pad is. Toen ik 11 à 12 jaar was, op het kantelpunt dat je een individu begint te worden, is mijn mama daaruit gegaan. In het boek 'Hasse Simonsdochter' van Thea Beckman heb ik de elementen gevonden om mij bewust te zijn van: ik kan zelf kiezen.'