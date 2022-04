De Drie Boeken van JBC-topvrouw Ann Claes

In deze speciale De Tijd-editie van zijn Drie Boeken-podcast praat Wim Oosterlinck met topmensen uit het bedrijfsleven. Hij gaat op zoek naar de drie boeken die hun leven en carrière als bedrijfsleider hebben bepaald. In deze aflevering doet hij dat met JBC-topvrouw Ann Claes.

1. De Zeven Eigenschappen Van Effectief Leiderschap | Stephen R. Covey. 2. Start to Sleep | Annelies Smolders. 3. De helaasheid der dingen | Dimitri Verhulst.

'Ik ben begonnen bij mijn vader, op de winkelvloer. In het begin deed ik alles zelf, maar toen het team groter werd, moest ik ineens leiding geven. Ik dacht: ik heb dat niet geleerd, moet ik dat nu zomaar kunnen? En toen zag ik het boek 'De zeven eigenschappen' staan en dacht ik: misschien kan ik daar iets van leren.'

Bovenstaande is maar een van de vele anekdotes en verhalen die JBC en Claes Retail Group-topvrouw Ann Claes vertelt aan podcastmaker Wim Oosterlinck. In deze speciale editie van zijn Drie Boeken-podcast voor De Tijd gaat hij op zoek naar de boeken die het leven en de carrière van bekende ondernemers en CEO's vorm hebben gegeven. Dit is de eerste van acht afleveringen.