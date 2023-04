Start To Immo

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wekelijkse panelpodcast over beleggen waarin een duo beleggingsspecialisten samen met host Tomas De Soete de beursweek fileert, een urgente vraag van een luisteraar beantwoordt en de portefeuille van een bekende belegger dissecteert: triple bill beleggen! De Beursvoyeurs, dat is beleggen zonder taboes.

De Tijd gaat in gesprek met toonaangevende ondernemers en onderzoekers over onze toekomst. Ze blikken vooruit en tonen ons welke wereld er in het verschiet ligt.

De Tijd neemt je mee naar de Brave New World van het metaversum. We verkennen wat het is, welke kansen er schuilen en waarvoor we moeten opletten.