Start to Invest | Afl 9. | Wanneer word ik nu rijk?

Rijk worden van beleggen. Iedereen droomt er wel eens van. In deze aflevering hebben we het over samengestelde intrest en over wat je kan doen met een goed gevulde beleggersrekening.

Samengestelde intrest is het krachtigste instrument dat je als beginnende belegger kan hanteren. In deze aflevering van de Start to Invest-podcast van De Tijd vertellen we je er alles over. Je krijgt ook enkele tips over hoe je het spaarvarken op je beleggersrekening het best kan inzetten, eens het wat aangedikt is natuurlijk.