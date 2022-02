Succesvol beginnen met beleggen? Luister naar ‘Start to Invest’

Speelt er zich in uw hoofd meteen een sciencefictionverhaal af met ruimteschepen en marsmannetjes als u het woord ‘futures’ hoort? En is de keuze tussen americain of eiersalade het eerste waaraan u denkt bij het woord ‘beleggen’? Hoog tijd om naar onze podcast ‘Start to Invest’ te luisteren.

Die snelcursus beleggen voor beginners begeleidt u in tien afleveringen van 10 minuten bij uw eerste stappen op de beurs. Zo leert u onder meer wat beleggen precies is, hoe u een portefeuille moet samenstellen en wat een investering goed maakt.

In de eerste aflevering van de podcast starten we met de absolute basics. Journalist en host Ellen Vermorgen zoekt een antwoord op de vraag 'Beleggen, wat is dat nu eigenlijk precies?'

'Koop ik aandelen, obligaties, fondsen of trackers?' Elke startende belegger moet dat soort keuzes maken. De tweede aflevering van Start to Invest leert u het verschil tussen de verschillende soorten beleggingen.

Vijf dingen. Meer hebt u niet nodig om te beginnen met beleggen. Vermorgen gidst u in deze aflevering door alle vijf en vertelt u waarom ze zo belangrijk zijn.

Niets persoonlijker dan de keuze van wat u in uw beleggingsportefeuille stopt. In aflevering 4 krijgt u een aantal tips mee om goede keuzes te maken. We hebben het ook over het belang van het spreiden van uw beleggingen.

De beurs van New York, of toch maar die van Brussel? Gebruikt u het best een marktorder of een limietorder? Geen paniek als dat nog als Chinees klinkt. Na aflevering 5 bent u helemaal mee.

In aflevering 6 krijgt u een overzicht van de meest voorkomende kosten die komen kijken bij beleggen en hoe u ze binnen de perken houdt.

Hoe kan u weten of iets de moeite waard is om in te investeren? In aflevering 7 leert u alles over fundamentele analyse. We duiken in jaarverslagen en balansen om uit te zoeken hoeveel een aandeel waard is.

Iedereen maakt wel eens fouten. Zeker op de beurs. In aflevering 8 leert u ze met een aantal concrete tips zo veel mogelijk te voorkomen.

Rijk worden van beleggen. Iedereen droomt er wel eens van. In aflevering 9 hebben we het over samengestelde intrest en over wat u kan doen met een goed gevulde beleggersrekening.