‘De metaverse wordt een fenomenale economie’

In de nieuwe podcastreeks ‘Start to Metaverse’ van De Tijd gaan we op zoek naar de geheimen van de metaverse. Wat is die nieuwe digitale wereld? Wat kan je ermee doen? Kan je er geld mee verdienen? In deze nieuwe reeks willen we iedereen laten kennismaken met de mogelijkheden en valkuilen van de metaverse.

In de eerste aflevering spreken we met Steven Van Belleghem van het inspiratiebureau Nexxworks. Vanuit zijn expertise en ervaring gaan we op zoek naar een goede definitie van wat de metaverse nu eigenlijk is. Is hij een digitale versie van onze fysieke wereld? Of een extensie van onze aanwezigheid in digitale vorm? Hoe zal zij eruitzien wanneer zij echt ‘af’ is?

We hebben het ook over de woordenschat die je nodig hebt om de metaverse te begrijpen. Want wie de metaversewereld binnenstapt, krijgt heel wat ‘lingo’ te verwerken. Termen als NFT’s, blockchain en web3 passeren de revue.