'Groei van de metaverse is onomkeerbare trend'

In de nieuwe podcastreeks ‘Start to Metaverse’ van De Tijd gaan we op zoek naar de geheimen van de metaverse. Wat is die nieuwe digitale wereld? Wat kan je ermee doen? Kan je er geld mee verdienen? In deze nieuwe reeks willen we iedereen laten kennismaken met de mogelijkheden en valkuilen van de metaverse.

In de derde aflevering van onze podcast 'Start to Metaverse' hebben we het over geld in de metaverse. Hoe zal de digitale economie die daar aan het ontstaan is er in de toekomst uitzien? Hoe werken arbeid en kapitaal? En wat met digitaal geld en digitaal vastgoed?

Om ons door de economische jungle van de metaverse te leiden, praten we met Jo De Ridder. De Ridder is senior analyst bij Metanomics, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de digitale economie van de metaverse. Samen met hem ontdekken we vier manieren om geld te verdienen in de metaverse.