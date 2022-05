'Grote spelers investeren nu al serieuze budgetten in de metaverse'

In de nieuwe podcastreeks ‘Start to Metaverse’ van De Tijd gaan we op zoek naar de geheimen van de metaverse. Wat is die nieuwe digitale wereld? Wat kan je ermee doen? Kan je er geld mee verdienen? In deze nieuwe reeks willen we iedereen laten kennismaken met de mogelijkheden en valkuilen van de metaverse.

In de tweede aflevering van onze podcast 'Start to Metaverse’ gaan we langs bij bedrijven en ondernemers en luisteren we naar hoe zij de metaverse gebruiken en welke kansen ze erin zien. Het zal je misschien zelfs verbazen hoeveel bedrijven al bezig zijn met de metaverse of de technologie aan het ontwikkelen zijn die een metaverse mogelijk moet maken.

Onze eerste halte is OneBonsai in Vilvoorde, we praten er met medeoprichter en managing partner Evarest Schoofs. OneBonsai maakt trainingsomgevingen in virtual reality. Of zoals hij het zelf zegt: 'Als het groot, duur of gevaarlijk is, overweeg dan zeker virtual reality.' Denk dan bijvoorbeeld aan brandoefeningen of tactische interventietrainingen voor de politie en het leger.