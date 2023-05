'Er moet een onderwijspact komen met politiek, koepels en vakbonden'

'Wat dit land nodig heeft' is een podcast van De Tijd in vijf afleveringen, een jaar voor de verkiezingen van 2024. Elke week zoekt Bert Rymen samen met experten, bedrijfsleiders en mensen uit het veld naar oplossingen voor de problemen van dit land.

Dat er problemen zijn in dit land en dat die moeilijk zijn op te lossen, is duidelijk. Ook ons onderwijs staat onder druk. Denk maar aan het dalende niveau voor wiskunde, wetenschappen en taal. Of het dramatische lerarentekort waar intussen zo goed als alle scholen mee te maken krijgen.

Host Bert Rymen praat met schooldirecteur Joke Knockaert, die van haar technische school in Zeebrugge de eerste Vlaamse 'havenschool' heeft gemaakt, en met Kande Kazadi, die partner is bij het managementadviesbureau Bain, maar ook gepassioneerd is door onderwijs. Hij zit in de denktank De Vrijdaggroep en is actief in verschillende vzw's die met onderwijs bezig zijn.