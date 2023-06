Tim Vanhauwermeiren (Argenx): 'Amerikaans systeem met privéverzekering is nodig'

'Wat dit land nodig heeft' is een podcast van De Tijd in 5 afleveringen, een jaar voor de verkiezingen van 2024. Elke week zoekt Bert Rymen samen met experten, bedrijfsleiders en mensen uit het veld naar oplossingen voor de problemen van dit land.

Gezondheidszorg wordt nu nog vaak gezien als ziektezorg, maar door allerhande innovaties en technologie zal het steeds vaker gaan om preventie en monitoring. Voor wie toch ziek wordt, zullen er steeds innovatievere (en vaak ook duurdere) behandelingen ter beschikking zijn. Hoe organiseren we onze zorg op die innovaties, hoe houden we het betaalbaar zodat niet enkel de rijksten het zich kunnen permitteren en hoe zorgen we ervoor dat we een economische speler van belang worden?