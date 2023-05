Wat dit land nodig heeft - Overheid | Pedro Facon: 'We hebben een grote maar geen sterke overheid'

'Wat dit land nodig heeft' is een podcast van De Tijd in 5 afleveringen, een jaar voor de verkiezingen van 2024. Elke week zoekt Bert Rymen samen met experten, bedrijfsleiders en mensen uit het veld naar oplossingen voor de problemen van dit land.

'In België is de overheid veel te vet en we geven veel te veel geld uit aan een ambtenarenapparaat dat niet performant is': een stevige uitspraak die je vaak genoeg hoort uit de mond van ondernemers, bedrijfsleiders en al wie met de vele niveaus van administratie in ons land te maken krijgt.