Wat dit land nodig heeft - Werk | Ive Marx: 'Werkloosheid moet beperkt worden in de tijd, dat is een symbool zonder veel impact'

'Wat dit land nodig heeft' is een podcast van De Tijd in 5 afleveringen, een jaar voor de verkiezingen van 2024. Elke week zoekt Bert Rymen samen met experten, bedrijfsleiders en mensen uit het veld naar oplossingen voor de problemen van dit land.

Het klinkt misschien een beetje pretentieus en dat is het ook eigenlijk wel, maar dat is met de beste bedoelingen: Wij willen op zoek naar wat dit land nodig heeft.

In een reeks van vijf podcasts gaan we op zoek naar oplossingen voor onze economie bijvoorbeeld of werk, onderwijs en gezondheidszorg. We doen dat telkens met experten, bedrijfsleiders of mensen uit de sector.