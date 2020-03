12.775 besmettingen in België: het coronavirus in kaart...

Statistiek voor elke fase van de crisis

Virussen doorlopen ook een cyclus als pandemie - de collectieve verspreiding onder de bevolking. Afhankelijk van de fase van de pandemie wordt prioritair naar andere cijfers gekeken. Bij een uitbraak komt het er in principe op aan de veenbrand uit te doen doven door alle brandbare materiaal errond te verwijderen. Daarom moeten verdachte gevallen zoveel mogelijk getest en geïsoleerd worden, net als hun contacten. Prioriteit één is het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen - die aangeven of het virus zich niet verder verspreidt - zo laag mogelijk te houden. Die strategie blijkt een uitdaging met het virus. Want tot 80 procent van de coronapositieven zou er amper last van hebben, maar wel besmettelijk zijn en het virus doorgeven.

Europa verloor die strijd - ook omdat het nieuwe virus lang onderschat is - waardoor de focus noodgedwongen verlegd is. Corona is zo besmettelijk dat het zich zich exponentieel verspreidt - de tijd waarin dubbel zoveel mensen besmet zijn wordt steeds korter - en dus even snel grote groepen mensen heel ziek maakt.

Eens het virus teveel verspreid raakt, verschuift de aandacht van het crisismanagement deels naar de ziekenhuisstatistieken. Groeien die te snel, lopen de beschikbare bedden te snel vol, moeten artsen suboptimaal werken en komen er vermijdbare sterfgevallen bij zowel corona-gevallen als andere zwaar zieke patiënten. Alle sociale restricties zijn er ook gekomen, om de opmars van het virus te vertragen. Mocht de pandemie vrij spel krijgen, komt er heel snel een hoge piek waarop een massa mensen tegelijk ziek zijn. En ziekenhuizen, beademingsmachines en artsen kopje onder gaan.

De bedoeling is ervoor te zorgen dat minder mensen tegelijk ziek worden. Dat is het hele concept achter 'flatten the curve' die nu overal op billboards in ons land hangt. Nadeel is dat het langer duurt voor de pandemie voorbij is - omdat je het hoogtepunt met maximale aantal zieke mensen uitstelt - maar het vermijdt instorting van het gezondheidssysteem.

Eens de piek van de pandemie voorbij, worden de ziekenhuizen weer minder een zorg. Dan komt het weer aan op testen en traceren van mogelijke corona-positieven - elke dag minder nieuwe besmettingen voor het publieke leven weer open kan. En belangrijker, via een ander type test nagaan wie immuun is en zich dus vrij kan bewegen.

Dat lukt allemaal niet op één, twee, drie. Het voorbeeld van China, waar het virus ergens eind vorig jaar uitbrak in de stad Wuhan, toont dat er snel drie maand of meer zit tussen uitbraak en uitdoven. Bovendien is er vaak een lange aanloop voor de epidemie echt losbarst, net als de nasleep van de pandemie ook heel lang kan duren. Het is een hardnekkig beestje, zo'n pandemie. Daarvan moet eerst de groei vertraagd en daarna gestopt worden, voor een lange periode van krimp kan beginnen.