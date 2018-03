13 jaar minimumleeftijd voor sociale media

De minimumleeftijd voor sociale media in ons land wordt 13 jaar. Dat heeft de federale regering beslist.

In mei wordt een nieuwe Europese gegevensverordening van start en verstrengt de privacywetgeving . Eén van de zaken die de EU-lidstaten wel nog zelf mogen bepalen is de minimumleeftijd voor sociale media.

In elke lidstaat wordt momenteel de discussie gevoerd of die nu 13 of 16 jaar moet zijn. Na overleg met onder meer de kinderrechtencommissarissen en de jeugdraden kiest de regering nu voor 13 jaar.