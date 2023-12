Een op de vijf pubers heeft niet genoeg taal- en cijferkennis om te kunnen functioneren in de samenleving, leert de jongste PISA-studie. Krijgt het onderwijs dat nog rechtgetrokken in de laatste schooljaren of ligt die opdracht straks elders? ‘Er komt een heel grote groep naar de arbeidsmarkt die we gaan moeten bijspijkeren.’