172 miljard euro stroomt vanuit België naar belastingparadijzen

De bedrijven in ons land hebben in het aanslagjaar 2019 voor liefst 172,3 miljard euro aan betalingen naar de beruchtste belastingparadijzen gedaan.

Dat blijkt uit cijfers die De Tijd heeft opgevraagd bij de fiscus.

De meeste betalingen die in het aanslagjaar 2019 (over de inkomsten van 2018) vanuit ons land naar belastingparadijzen stroomden, vertrokken naar de Verenigde Arabische Emiraten, gevolgd door Oezbekistan, de Kaaimaneilanden, Bermuda en Turkmenistan.

Bedrijven zijn verplicht alle betalingen vanaf 100.000 euro die vertrekken naar een dertigtal belastingparadijzen aan te geven bij de fiscus. In het aanslagjaar 2019 hebben 790 vennootschappen en andere rechtspersonen zo'n aangifte moeten doen. Dat waren er minder dan de vorige jaren. In het vorige aanslagjaar 2018 was nog sprake van 206,8 miljard euro aan betalingen naar belastingparadijzen. Maar met 172 miljard euro zitten we nog altijd ver boven de 129,9 en 82,8 miljard euro in 2017 en 2016.

Je zou denken dat dit fenomeen de jongste jaren aan het verdwijnen was in de fiscale wereld, maar dat is niet het geval. Axel Haeltermaan Hoogleraar Fiscaal Recht

'Dat zijn bijzonder hoge bedragen. Het toont aan dat bedrijven en groepen nog altijd entiteiten gebruiken in belastingparadijzen. Je zou denken dat dat fenomeen aan het verdwijnen was, maar dat is niet het geval', zegt Axel Haelterman, hoogleraar Fiscaal Recht aan de KULeuven.

'Tegelijk gaat het niet alleen om bedragen die bedrijven hier aftrekken, wat de fiscale impact voor ons land wat relativeert. Het kan ook gaan om een lening die wordt terugbetaald. Het is echt een bont allegaartje aan verrichtingen.'

'Toch zijn die aangiften wel degelijk nuttig. De fiscus moet die dossiers zeker blijven opvolgen om zeker te zijn dat er niets mee aan de hand is en om uit te maken wat de fiscus best eens dieper onderzoekt.'

Fiscus

'We kunnen niet spreken van fraude of zwart geld, want het gaat om aangegeven betaalverkeer', benadrukt de woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns. 'De betalingen worden wel gescreend: het moet gaan om werkelijke en oprechte verrichtingen en niet om artificiële constructies. Als we verdachte structuren opmerken, wordt de situatie nader onderzocht. In het aanslagjaar 2018 zijn zo 75 dossiers bekeken, waarvan er uiteindelijk 35 verder zijn onderzocht. Tien van die onderzoeken kwamen in handen van de Bijzondere Belastinginspectie.'

We kunnen niet spreken van fraude of zwart geld, want het gaat om aangegeven betaalverkeer. Francis Adyns Woordvoerder fiscus

Ruim 172 miljard euro aan betalingen naar notoire belastingparadijzen is opmerkelijk veel als je weet dat de import naar België vanuit de Verenigde Arabische Emiraten 1,2 miljard euro bedroeg in de eerste elf maanden van 2019. Mogelijk zitten er voor de Emiraten ook veel financiële transacties bij die te maken hebben met de diamanthandel. De invoer uit de andere landen van de top vijf is helemaal verwaarloosbaar: enkele miljoenen voor Oezbekistan en Turkmenistan en minder dan 100.000 euro voor Bermuda en de Kaaimaneilanden.