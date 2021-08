18 leden Reuzegom naar rechter voor dood Sanda Dia

Achttien leden van de Leuvense studentenclub Reuzegom moeten voor de rechter verschijnen voor betrokkenheid bij de fatale doop van Sanda Dia (20). Tegen de beslissing van de Hasseltse raadkamer is hoger beroep mogelijk.

De Leuvense student Sanda Dia uit Edegem overleed op 5 december 2018 na een uit de hand gelopen studentendoop van de club Reuzegom. Als onderdeel van het ontgroeningsritueel moest Dia veel alcohol en een mengsel met visolie drinken. Hij zat bovendien lang in een koude put. Hij raakte onderkoeld, kreeg een hartstilstand en belandde in een coma. Hij overleed in het ziekenhuis.