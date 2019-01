2-jarige Mawda stierf na communicatieprobleem bij politie

De politiewaakhond Comité P besluit in een rapport dat er een communicatieprobleem was bij de politie tijdens de achtervolging die de Koerdische peuter Mawda fataal werd.

Premier Charles Michel (MR) had in mei vorig jaar een onderhoud met de ouders van Mawda Shawri. Dat is de Koerdische peuter die vorig jaar om het leven kwam, nadat ze werd geraakt door een politiekogel tijdens een achtervolging van een bestelwagen met migranten. Het 2-jarige meisje bevond zich samen met haar ouders in die wagen.

Michel beloofde het gezin dat de politiewaakhond Comité P een 'volledig onafhankelijk onderzoek' zou voeren. Het rapport daarover, dat 63 bladzijden telt, is vandaag voorgesteld achter gesloten deuren in de Kamer. In de conclusies doet het Comité P geen uitspraak over het wapengebruik door een lid van de achtervolgende politieploeg. 'Dat maakt deel uit van het gerechtelijk dossier', luidt het.

Maar het Comité P geeft wel aan dat er een communicatieprobleem was tussen de politieploegen die bij de achtervolging betrokken waren. Een hoofdinspecteur van de federale wegpolitie van Namen die de operaties leidde, had wel degelijk via de radio gemeld dat een kind achterin de bestelwagen zat.

Behalve het volgen van de bestelwagen en het opstellen van een 'versperring in de diepte', sloot hij alle andere mogelijkheden uit. Hij gaf ook aan dat een tweede kind in de wagen zou zitten en het vermoedelijk ging om migranten.

Maar de ploeg van de wegpolitie van Henegouwen die prioritair was ingezet voor de achtervolging, stond op geen enkel ogenblik rechtstreeks in contact met de hoofdinspecteur die de aanwezigheid van de kinderen meldde. De achtervolgers hebben alleen een 'routinegespreksgroep' gebruikt van de wegpolitie van Namen. De gespreksgroepen combineren mislukte. Dat was te wijten aan een algemene herprogrammatie van de radio's bij de hele politie. Die herprogrammatie zou heel 2018 duren en is nog niet klaar.

Erg verontrustend

Het Comité P vindt het 'erg verontrustend' dat zo'n communicatieprobleem plaatsvond. Lang niet alle politiemensen blijken evenveel technische kennis te hebben van de radioposten die nochtans dagelijks worden gebruikt.

Door het communicatieprobleem was er een groot risico dat informatie verloren ging. Maar het comité P kan de precieze inhoud van de info die wel is doorgegeven niet formeel vastleggen. Er wordt dus getwist of al dan niet is doorgegeven dat een kind en migranten in de wagen zaten. Ook over de versperring is de communicatie fout gelopen.

In het rapport heeft het Comité P het even over het wapengebruik bij de achtervolging. Het vermeldt dat een politienota uit 2016 politiemensen aanbevelingen gaf over 'vuren op voertuigen bij achtervolgingen'. Uit een analyse is gebleken dat het gebruik van een vuurwapen erg zelden meteen een vluchtend voertuig kan tegenhouden, zeker als het gaat over banden lek schieten. Het wordt dus sterk afgeraden in de nota. Die waarschuwt concreet voor het risico dat de bestuurder of passagiers worden geraakt.

Vaag

Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) vindt het rapport van het Comité P nog te vaag. 'De betrokken politiediensten spreken elkaar tegen. En het rapport biedt geen eenduidig antwoord. Ze zijn erg op hun hoede voor conclusies.'

'Ik kan de politiediensten begrijpen', reageert Degroote nog. 'Als je op het terrein zo'n achtervolging uitvoert, heb je niet veel tijd om na te denken en te denken aan handboeken. Achteraf de mankementen opsporen is iets anders dan op het terrein de problemen aanpakken.' Volgens hem zijn er wel al verbeteringen op het vlak van informatiedoorstroming in de maak. Hij wil er ook werk van maken om radiogesprekken van de politie op te nemen.